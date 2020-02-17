صحيفة: مساعٍ إسرائيلية لخصم مليار و700 مليون دولار من أموال المقاصة





وقالت الصحيفة: إن الخصم سيكون لصالح عوائل قتلى إسرائيليين لقوا حتفهم جراء 15 عملية فدائية، وقعت خلال الانتفاضة الثانية، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وبحسب الصحيفة، فإن القرار القضائي الصادر عن محكمة جزائية، حمّل السلطة الفلسطينية، المسؤولية عن تلك الهجمات التي نفذت من قبل فتح وحماس والجهاد الإسلامي.



وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن "المساعي الإسرائيلية تهدف لخصم تلك الأموال من عوائد الضرائب أو الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي العمليات، وكذلك لمن كان يقف خلفهم من عناصر الفصائل، والذين أسروا لاحقاً" على حد قولها.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مساع تبذلها وزارة القضاء الإسرائيلية، لتنفيذ أمر قضائي بخصم مليار و700 مليون دولار، من أموال المقاصة، التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.