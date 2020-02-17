الإعلان عن أسماء اللجنة الأمريكية الإسرائيلية لمناقشة ضم المستوطنات

بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير السياحة ياريف ليفين، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون دريمر، والمدير العام لديوان رئيس الوزراء، رونين بيرتس لعضوية اللجنة الإسرائيلية الأمريكية، لبحث ضم المستوطنات.



ووفق لما ذكرته صحيفة (إسرائيل اليوم)، فإن نتنياهو أعلن أن مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات سيكون، أيضًا، عضوًا في اللجنة، وأن دريمر سيكون مساعدًا للجنة، فيما جاء إعلان نتنياهو هذا بعد النشر بأن الجهاز الأمني، ليس ممثلًا في اللجنة.



وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت يوم السبت، أن سفيرها لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، سيقود الفريق المشترك مع إسرائيل لمناقشة ضم مستوطنات الضفة الغربية، استمرارًا للخطة السياسية التي نشرها الرئيس دونالد ترامب.



وسيمثل الولايات المتحدة، إلى جانب فريدمان، مستشاره المقرب أرييه لايتستون وسكوت لايت، الذي يشرف على الملف الإسرائيلي- الفلسطيني في مجلس الأمن القومي الأمريكي.



وكان موقع (واللا)، نشر في الأسبوع الماضي، أن اللجنة لن تضم ممثلًا للجيش الإسرائيلي المسؤول حاليًا عما يحدث في الضفة الغربية، والذي سيكون مسؤولًا عن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في حالة الضم، وفي هذا الصدد قدر صهر الرئيس ترامب، جارد كوشنر، أن عمل اللجنة سيستغرق عدة شهور.



وأشار نتنياهو في بداية جلسة الحكومة، صباح أمس (الأحد)، إلى تشكيل فريق العمل الإسرائيلي الأمريكي المشترك لتنفيذ (صفقة القرن)، وتحديد المناطق التي يمكن لإسرائيل ضمها.



وقال: "في الأسابيع الأخيرة، أحضرنا بشرى ضخمة لدولة إسرائيل، وأرض إسرائيل، لقد صرح صديقي الرئيس ترامب بوضوح أنه سيعترف بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن، شمال البحر الميت، وجميع المستوطنات في "يهودا والسامرة"، وبمنطقة شاسعة تحيط بها، لقد أنشأنا فريقاً إسرائيلياً، سيعمل مع الفريق الأمريكي على رسم الخرائط، وقد بدأ العمل بالفعل، ويجري على قدم وساق".



وأضاف نتنياهو: أن "الفريق سيعمل عن كثب مع المسؤولين في المستوطنات، وبالطبع من المسؤولين الأمنيين، لإكمال المهمة بسرعة، والأمريكيون، من جانبهم، سيعملون معنا، سنكمل المهمة في أسرع وقت ممكن، نحن نحول مناطق الوطن في الضفة الغربية إلى جزء أبدي من دولة إسرائيل".