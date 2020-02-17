شؤون فلسطينية

الإعلان عن أسماء اللجنة الأمريكية الإسرائيلية لمناقشة ضم المستوطنات

الإعلان عن أسماء اللجنة الأمريكية الإسرائيلية لمناقشة ضم المستوطنات
بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير السياحة ياريف ليفين، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون دريمر، والمدير العام لديوان رئيس الوزراء، رونين بيرتس لعضوية اللجنة الإسرائيلية الأمريكية، لبحث ضم المستوطنات.

ووفق لما ذكرته صحيفة (إسرائيل اليوم)، فإن نتنياهو أعلن أن مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات سيكون، أيضًا، عضوًا في اللجنة، وأن دريمر سيكون مساعدًا للجنة، فيما جاء إعلان نتنياهو هذا بعد النشر بأن الجهاز الأمني، ليس ممثلًا في اللجنة.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت يوم السبت، أن سفيرها لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، سيقود الفريق المشترك مع إسرائيل لمناقشة ضم مستوطنات الضفة الغربية، استمرارًا للخطة السياسية التي نشرها الرئيس دونالد ترامب.

وسيمثل الولايات المتحدة، إلى جانب فريدمان، مستشاره المقرب أرييه لايتستون وسكوت لايت، الذي يشرف على الملف الإسرائيلي- الفلسطيني في مجلس الأمن القومي الأمريكي. 

وكان موقع (واللا)، نشر في الأسبوع الماضي، أن اللجنة لن تضم ممثلًا للجيش الإسرائيلي المسؤول حاليًا عما يحدث في الضفة الغربية، والذي سيكون مسؤولًا عن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في حالة الضم، وفي هذا الصدد قدر صهر الرئيس ترامب، جارد كوشنر، أن عمل اللجنة سيستغرق عدة شهور.

وأشار نتنياهو في بداية جلسة الحكومة، صباح أمس (الأحد)، إلى تشكيل فريق العمل الإسرائيلي الأمريكي المشترك لتنفيذ (صفقة القرن)، وتحديد المناطق التي يمكن لإسرائيل ضمها.

وقال: "في الأسابيع الأخيرة، أحضرنا بشرى ضخمة لدولة إسرائيل، وأرض إسرائيل، لقد صرح صديقي الرئيس ترامب بوضوح أنه سيعترف بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن، شمال البحر الميت، وجميع المستوطنات في "يهودا والسامرة"، وبمنطقة شاسعة تحيط بها، لقد أنشأنا فريقاً إسرائيلياً، سيعمل مع الفريق الأمريكي على رسم الخرائط، وقد بدأ العمل بالفعل، ويجري على قدم وساق".

وأضاف نتنياهو: أن "الفريق سيعمل عن كثب مع المسؤولين في المستوطنات، وبالطبع من المسؤولين الأمنيين، لإكمال المهمة بسرعة، والأمريكيون، من جانبهم، سيعملون معنا، سنكمل المهمة في أسرع وقت ممكن، نحن نحول مناطق الوطن في الضفة الغربية إلى جزء أبدي من دولة إسرائيل".

أخبار ذات صلة

مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على مربي أغنام في المغير

مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على مربي أغنام في المغير

كهرباء غزة: تحسن على ساعات وصل التيار مع دخول فصل الربيع

كهرباء غزة: تحسن على ساعات وصل التيار مع دخول فصل الربيع

تواصل الفعاليات الشعبية بمنطقة الأغوار للتصدي لانتهاكات الاحتلال المتواصلة

تواصل الفعاليات الشعبية بمنطقة الأغوار للتصدي لانتهاكات الاحتلال المتواصلة

الاحتلال ينفذ عمليات تجريف بمنطقة &#34;ياسوف&#34; و&#34;سكاكا&#34; في سلفيت

الاحتلال ينفذ عمليات تجريف بمنطقة "ياسوف" و"سكاكا" في سلفيت

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفلة في حادث سير بمحافظة رفح

"المرور" بغزة: وفاة طفلة في حادث سير بمحافظة رفح

رئيس &#34;كنيست&#34;: إنشاء دولة فلسطينية أمر سخيف وسيتعين علينا محاربتها

رئيس "كنيست": إنشاء دولة فلسطينية أمر سخيف وسيتعين علينا محاربتها

نزال يَرُدُّ بقوة على ألمانيا.. وهذه قائمة الدول التي &#34;مع&#34; و&#34;ضد&#34; فلسطين بالمحكمة الجنائية

نزال يَرُدُّ بقوة على ألمانيا.. وهذه قائمة الدول التي "مع" و"ضد" فلسطين بالمحكمة الجنائية

العسيلي: نتواصل مع شركات دولية لرفع دعاوى على الاحتلال بعد منع تصدير منتجاتنا

العسيلي: نتواصل مع شركات دولية لرفع دعاوى على الاحتلال بعد منع تصدير منتجاتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تواصل الفعاليات الشعبية بمنطقة الأغوار للتصدي لانتهاكات الاحتلال المتواصلة

تواصل الفعاليات الشعبية بمنطقة الأغوار للتصدي لانتهاكات الاحتلال المتواصلة

الاحتلال ينفذ عمليات تجريف بمنطقة &#34;ياسوف&#34; و&#34;سكاكا&#34; في سلفيت

الاحتلال ينفذ عمليات تجريف بمنطقة "ياسوف" و"سكاكا" في سلفيت

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفلة في حادث سير بمحافظة رفح

"المرور" بغزة: وفاة طفلة في حادث سير بمحافظة رفح

العسيلي: نتواصل مع شركات دولية لرفع دعاوى على الاحتلال بعد منع تصدير منتجاتنا

العسيلي: نتواصل مع شركات دولية لرفع دعاوى على الاحتلال بعد منع تصدير منتجاتنا

أبو بكر: فرض عقوبات على الأسرى مطلع الشهر المقبل يُنذر بانفجار السجون

أبو بكر: فرض عقوبات على الأسرى مطلع الشهر المقبل يُنذر بانفجار السجون

وفد فلسطيني يُشارك في منتدى &#34;فالداي&#34; السنوي بالعاصمة الروسية

وفد فلسطيني يُشارك في منتدى "فالداي" السنوي بالعاصمة الروسية

بلدية رفح تُزيل التعديات بحي تل السلطان غربي المدينة

بلدية رفح تُزيل التعديات بحي تل السلطان غربي المدينة

شؤون الأسرى: 130 أسيراً من غزة يُحرمون من زيارات أبنائهم

شؤون الأسرى: 130 أسيراً من غزة يُحرمون من زيارات أبنائهم

منوعات

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: &#34;افتكرناها دينا الشربيني&#34;

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: "افتكرناها دينا الشربيني"

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ&#34;ورم سرطاني&#34;

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ"ورم سرطاني"

مقدمة &#34;ذا فويس كيدز&#34; تعلن عن قرار صدم جمهورها

مقدمة "ذا فويس كيدز" تعلن عن قرار صدم جمهورها

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة &#34;اللومينول&#34;

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة "اللومينول"

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في &#34;عيد الحب&#34;

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في "عيد الحب"

عربي

الإمارات تكشف عن خطوة تاريخية &#34;مهمة&#34; تحدث للمرة الأولى بالمنطقة العربية

الإمارات تكشف عن خطوة تاريخية "مهمة" تحدث للمرة الأولى بالمنطقة العربية

أبو الغيط: الإسرائيليون قد يكررون تجربة ياسر عرفات مع أبو مازن

أبو الغيط: الإسرائيليون قد يكررون تجربة ياسر عرفات مع أبو مازن

العراق: نمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم الدولة

العراق: نمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم الدولة

ترامب يُوجه دعوة لروسيا بشأن المعارك في إدلب

ترامب يُوجه دعوة لروسيا بشأن المعارك في إدلب