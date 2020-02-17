جهاز ديناميكية المثانة.. الجهاز الأول بوزارة الصحة لتشخيص المشاكل البولية





وأشار الروبي، إلى أن الجهاز، يخدم شريحة الأطفال الذين يولدون بالانشقاق الصلبي في العمود الفقري، أو ما يُعرف بالمثانة العصبية، إضافة إلى تشخيص السيدات ممن يعانين من السلس البولي، بسبب تعدد الولادات.



وأوضح، أن كافة مستشفيات قطاع غزة الحكومية والأهلية، تحول حالاتها إلى مجمع الشفاء؛ لإجراء الفحوصات الطبية لتلك الأمراض، حيث تم تشخيص ما يقارب (79) حالة خلال 2019 والذي يساهم في سهولة وسرعة التشخيص.



ونوه الروبي إلى أنه تم تجهيز مختبر لفحص ديناميكية المثانة في مبنى الجراحة التخصصي، بمجمع الشفاء، والذي يعمل بمعدل يومين أسبوعياً، يجري خلالهما فحص ما يقارب (8) حالات، حيث تستغرق بعض الحالات حوالي ساعتين؛ لإجراء التشخيص، وتُقدم الخدمة بشكل مجاني.





وبين أنه تم إدخال هذا الجهاز منذ ثلاث سنوات إلى مجمع الشفاء؛ ليكون الأول على مستوى قطاع غزة، وتم تدريب بعض الطواقم الطبية على هذا الجهاز، إضافة إلى تدريب آخرين من المؤسسات الصحية الأهلية.

رام الله - دنيا الوطن - نهى مسلمأكد د. إياد الروبي، استشاري ورئيس قسم المسالك البولية، بمجمع الشفاء الطبي، أن جهاز ديناميكية المثانة، هو الأول في وزارة الصحة، بتمويل من الهلال الأحمر القطري، والذى يقدم خدماته لكافة الشرائح العمرية للمرضى من كافة محافظات قطاع غزة، من خلال تشخيص المشاكل البولية، لدى المرضى المزمنين والسلس البولي، والأمراض العصبية، التي تؤثر على طريقة التبول، إلى جانب مشاكل الانحباس البولي.