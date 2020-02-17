"المالية" بغزة توضح موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة المالية، في غزة اليوم الاثنين، عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم.



وقالت في تصريح مقتضب عبر موقعها على (فيسبوك): إن "صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم، سيكون يوم غد الثلاثاء في كافة فروع بنك البريد".



وكانت وزارة المالية، بغزة، صرفت يوم الخميس الماضي رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) والمياومة عن شهر 11/2019.