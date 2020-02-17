الإمارات تكشف عن خطوة تاريخية "مهمة" تحدث للمرة الأولى بالمنطقة العربية

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محطة براكة في الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤول إماراتي كبير، اليوم الاثنين، قوله: إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول بمحطة براكة النووية.

وقال حمد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، نواة للطاقة، مدته 60 عاماً، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "إنها لحظة تاريخية مهمة لدولة الإمارات، التي أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية".

ولفت الكعبي إلى أنه بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الأولى لمحطة براكة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري.

وتعد براكة أول محطة نووية في منطقة الخليج، وستضم عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميغاواط.

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