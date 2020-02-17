شؤون فلسطينية

حماس: استمرار لقاءات السلطة مع (CIA) يؤكد الارتهان الخطير للإدارة الأمريكية

حماس: استمرار لقاءات السلطة مع (CIA) يؤكد الارتهان الخطير للإدارة الأمريكية
وكالة المخابرات الأمريكية - شعار
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين: إن استمرار لقاءات جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية في الضفة مع الـ (CIA) الأمريكية، ولا سيما في ظل الدور الأمريكي المعلن في تصفية القضية الفلسطينية، وفرض ما يسمى (صفقة القرن) "يؤكد الارتهان الخطير للسلطة وأجهزتها الأمنية للإدارة الأمريكية".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا تأكيد على عدم جدية السلطة، ورئيسها محمود عباس في إعلان وقف التواصل واللقاءات مع الإدارة الأمريكية، وفق تعبيره.

وشددت على أن "اللقاءات تؤكد أن وعود عباس مجرد أقوال تفتقر إلى إرادة الترجمة العملية إلى أفعال منسجمة مع المطلب الوطني الفلسطيني الجامع، بقطع العلاقات تمامًا مع الإدارة الأمريكية، لما لها من تداعيات خطيرة على مصالح شعبنا وحقوقه وثوابته"، كما قالت.

وأكدت حماس، أن السلطة مطالَبة بالتحلل الفعلي من كل هذه العلاقات والاتفاقيات والتواصل الخطير مع الإدارة الأمريكية و"الكيان الصهيوني"، وأن تضع على سلم أولوياتها سرعة تعديل المسار السياسي الفلسطيني، باتجاه التوافق الوطني على السبل الكفيلة بمواجهة (صفقة القرن) وإفشالها، وحماية مصالح شعبنا.

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