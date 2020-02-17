العراق: نمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم الدولة

أكد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أنه يمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم الدولة، مشيراً إلى أن الجهاز، يمتلك استراتيجية كاملة حول كيفية ملاحقتهم.



وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، وفق وكالة الأنباء العراقية: إن تلك الاستراتيجيات تتمثل في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من تلك "الجرائم الإرهابية"، وفق تعبيره.



وتابع المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: "نمتلك قاعدة بيانات كبيرة عن المسلحين المتواجدين في العراق"، لافتاً إلى أن قاعدة البيانات تلك، أصبحت مصدراً تستفيد منه الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيطين الإقليمي والدولي.



وأكمل: "الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية في استهداف مخابئ وملاحقة العصابات الإرهابية"، حسب قوله.

رام الله - دنيا الوطن