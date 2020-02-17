مسؤول بمجلس الوزراء يكشف تفاصيل لقاء اشتية والمدعية العامة لـ "الجنائية"





وتابع: أن من المهم أن يكون واضحاً ما الذي تعنيه هذه المحكمة، خاصة وأن الخطة الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) اشترطت على الجانب الفلسطيني، الانسحاب من هذه المحكمة، وبالتالي كان من الضروري أن هذا ليس بالوارد، وأن فلسطين ستواصل العمل في إطار المحكمة، ولن تستجيب للضغوط الأمريكية.



وأضاف العزم أن الأمر الثاني: أن بعض الدول التي تحاول أن تعيق عمل المحكمة، من خلال ادعاء أنها لا يحق لها النظر، في الأحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بمزاعم أنها ليست دولة، وكان لدينا موقف واضح من هذه القضايا، وباعتقادي أن المحكمة تسير وفق حدول زمني معقول حتى الآن.







وكان اشتية شدد خلال لقائه مع بنسودا على هامش مؤتمر الأمن الذي عقد في برلين يوم السبت، على رفض محاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً بتسريع إجراءات التقاضي فيها، خاصة بعد إعلان المحكمة، نيتها فتح تحقيقات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنكشف د. أحمد العزم، رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: نتحدث عن شقين فيما يتعلق باللقاء مع بنسودا، الأول: متابعة إلى أين وصلت القضية، والتأكيد على أهمية أن تجري الأمور وفق جدول زمني سريع.