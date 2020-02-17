شاهد: استعراض مفاجئ لسيارة (الوحش) الخاصة بترامب في سباق شهير

أظهر مقطع فيديو، دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات، بشكل استعراضي في سيارته الليموزين.وحسب الفيديو، قام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش" وسط هتافات المشجعين، وذلك بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.وقام ترامب بدور رئيس السباق الذي يجري في ولاية فلوريدا، وذلك في خطوة لتعزيز جهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه، حيث أعطى إشارة البدء للسباق، أمام حشد من نحو مئة ألف شخص، قائلاً: "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم".