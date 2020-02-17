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ترامب يُوجه دعوة لروسيا بشأن المعارك في إدلب

ترامب يُوجه دعوة لروسيا بشأن المعارك في إدلب
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطات الروسية إلى الكف عن دعم القوات السورية في إدلب، وذلك في بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض.

وقال البيان، عقب محادثات الرئيس ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "أعرب الرئيس ترامب عن قلقه إزاء تزايد العنف في إدلب السورية، وشكر الرئيس أردوغان على جهود تركيا لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس ترامب عن رغبة الولايات المتحدة في وضع حد لدعم روسيا للقوات السورية، والتسوية السياسية للنزاع السوري".

وقالت الرئاسة التركية في بيان مساء أمس: إن الرئيس أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره ترامب، تطورات الوضع في سوريا وليبيا.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروس بضرورة وقف الهجمات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا فوراً، وضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وبدأ الجيش السوري عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وتمكن من استعادة كامل السيطرة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

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