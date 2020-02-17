قيادي فلسطيني يتحدث عن تطورات زيارة وفد المنظمة لغزة واجتماع "التنفيذية"

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تفاصيل اجتماع اللجنة التشاوري، الذي عقد أمس الأحد، في رام الله، فيما أشار إلى أن الاتصالات جارية حتى اللحظة من أجل ذهاب وفد منظمة التحرير لقطاع غزة.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الحديث في الاجتماع، جرى عن أهمية ترتيب البيت الداخلي والوحدة الفلسطينية، من أجل التأكيد على مواجهة (صفقة القرن) في ظل الموقف الجماعي للفصائل في جميع أماكن الوطن والشتات.



وأضاف أبو يوسف: "تم التأكيد على أهمية بقاء الاتصالات، وهي جارية من أجل ذهاب وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة للقاء الفصائل، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم يجر تحديد مواعيد من حركة حماس لإنجاح زيارة غزة، والاتصالات جارية لتحديد مواعيد".



وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جدول أعمال الاجتماع الذي عقد أمس، حيث أن هناك العديد من القضايا المهمة والمستجدات، خاصة بعد الإعلان عن الشركات العاملة في المستوطنات من قبل مجلس حقوق الإنسان.



وشدد أبو يوسف على أن الأمر يحتاج إلى جهد وعمل كبيرين، من أجل منع هذه الشركات من العمل في المستوطنات، مشدداً على أنه قرار مهم، ويؤكد أن المستوطنات غير شرعية وغير قانونية.



وتابع: أيضاً تم الحديث عن مستجدات المحكمة الجنائية الدولية، حيث يتم متابعة العديد من الملفات، ومع مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم التطرق إلى اللقاء الذي تم عقده بين رئيس الوزراء محمد اشتية، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، خاصة وأن الاحتلال يحاول تسيسس هذه المحكمة.



وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن الأمر الآخر الذي تمت مناقشته متابعة الجهود مع مجلس الأمن الدولي، حيث تجرى المشاروات من أجل مشروع قرار، يتعلق بخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).