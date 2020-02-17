شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: التسوية السياسية لم يعد لها مكان بالصراع مع إسرائيل

أبو مرزوق: التسوية السياسية لم يعد لها مكان بالصراع مع إسرائيل
عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق: إن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأخير، بأن "خطة ترامب" سيتم تطبيقها بموافقة الفلسطينيين أو بدونهم، "يشير مباشرة إلى الطريق الوحيد لإفشال الخطة بمواجهتها لا بالحوار حولها".

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن المواجهة، يجب أن تكون شاملة على المستويين الوطني والإقليمي.

وشدد على أنه "يجب أن نعترف بأن التسوية السياسية لم يعد لها مكان في الصراع"، وفق تعبيره.

وكان نتنياهو قال في بداية اجتماع حكومته، أمس الأحمد، على أنه في إطار تطبيق (صفقة القرن)، فإن الرئيس ترامب صرح بشكل لا لبس فيه، أنه سيعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية والأراضي الواسعة التي تحيط بها. 

وأضاف: "لقد شكلنا فريقاً إسرائيلياً، سيعمل مع الفريق الأمريكي على رسم خريطة الأراضي، وهذا العمل قد بدأ، وهو في خضمه".

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