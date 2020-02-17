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كاتس: غانتس يستطيع تشكيل الحكومة في هذه الحالة

كاتس: غانتس يستطيع تشكيل الحكومة في هذه الحالة
يسرائيل كاتس وزير الخارجية الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن بيني غانتس رئيس حزب (أزرق أبيض)، ليس لديه فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة. 

وقال كاتس خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "إن ذلك ممكن لغانتس شريطة خروج من أسماهم بـ (الأقزام) من حزبه".

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات الكنيست، في الثاني من شهر آذار/ مارس، حيث يتنافس بها كلا من بنيامين نتنياهو زعيم حزب (الليكود)، وبيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض).

وقد أظهر آخر استطلاع للرأي نشرته وسائل اعلامية اسرائيلية، بتفوق حزب (أزرق أبيض) على حزب (الليكود) بمقعدين على الأقل.

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