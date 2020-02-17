بينت حول الحرب بغزة: لا أريد النزول للهاوية كالتي استمرت 51 يوماً

نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث نفتالي بينت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن كيفية تعامله مع التهديدات على الجبهة الجنوبية والشمالية مع قطاع غزة ولبنان.



وقال بينيت في مقابلة مع إذاعة الجيش: "أريد بشدة تجنب حرب لبنان الثالثة، لكن قد لا يكون هناك خيار".



وعند سؤاله عن تعامله مع حماس في غزة، أجاب بينت: "لا أنوي أن أنزل إلى هناك، وأرسل قوات إلى هناك.. لا نريد العودة إلى الهاوية التي استمرت 51 يومًا".



ويقصد بينت الحرب على غزة التي استمرت 51 يوماً في صيف 2014.



وحول الوضع على الحدود الشمالية، قال بينت "أريد بشدة تجنب حرب ثالثة مع لبنان، لكن قد لا يكون هناك خيار".