شؤون فلسطينية

آخر تطورات الحالة الجوية حتى الخميس

آخر تطورات الحالة الجوية حتى الخميس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياُ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبياً وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ،والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياُ بارداً، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2020/02/18:  يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد ،وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية  الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/02/19:يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا الى شديد البرودة تسقط بإذن الله زخات متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2020/02/20:  يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة على معظم المناطق ،والرياح غربية الى شمالية غربية الى معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-8 15-7 11-6 بيت لحم 13-8 15-7 11-6
رام الله والبيرة 12-7 14-6 10-5 طولكرم 17-11 19-11 16-10
نابلس 15-9 17-8 13-7 قلقيلية 17-11 19-11 16-10
جنين 18-10 20-10 16-9 سلفيت 13-8 15-7 11-6
طوباس 18-10 20-10 16-9 روابي 15-9 17-8 13-7
الخليل 12-7 14-6 13-5 غزه 18-12 20-12 17-11
أريحا 23-13 25-13 20-12 خانيونس 18-12 20-12 17-11
الأغوار الشمالية 21-11 23-11 18-10 رفح 17-11 19-11 16-10


 


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