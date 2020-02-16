نتنياهو يعلن فتح أجواء السودان أمام الطائرات الإسرائيلية





وقال نتنياهو في كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام زعماء للجالية اليهودية الأمريكية: "نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني"، مضيفا أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات.



وكانت الخرطوم أعلنت في الخامس من فبراير الجاري، أنها منحت إسرائيل موافقة مبدئية على الطيران فوق أراضيها، وذلك بعد يومين من لقاء بين رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ونتنياهو في أوغندا.





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء الطيران الإسرائيلي تنفيذ رحلات تجارية عبر أجواء السودان.وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذا المسار الجوي سيشمل أيضا مصر الموقعة على معاهدة السلام مع إسرائيل في 1979، وتشاد التي استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في 2018 بعد 46 عاما من القطيعة.