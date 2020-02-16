التربية تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المركز الأول بمسابقة للمناظرات

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت وزارة التربية والتعليم،اليوم، بفوز المدرسة الفلسطينية في قطر بالمركز الأول بالمسابقة الوطنية للمناظرات باللغة العربية على مستوى المدارس الإعدادية في قطر.



وفي هذا السياق، عبرت الوزارة عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يبرهن على أن فلسطين ومدارسها ومؤسساتها التربوية في الوطن والخارج هي منارات للعلم والتميز، وتسهم في الحراك المعرفي بكافة المجالات والمحافل.



وأكدت "التربية" أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها فلسطين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مثمنة جهود إدارة المدرسة وكوادرها وطلبتها وتميزهم في مثل هذه المسابقات النوعية.