شؤون فلسطينية

غنيم: الاتفاق مع البنك الدولي لتجاوز كارثة المياه بقطاع غزة

غنيم: الاتفاق مع البنك الدولي لتجاوز كارثة المياه بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
رحّب رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم بقرار إدارة البنك الدولي باعتماد خطة البدء في الأعمال المصاحبة للمرحلة الأولى من برنامج محطة التحلية المركزية في قطاع غزة بقيمة 117 مليون دولار، ويأتي ذلك استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه وشركاؤها في السنوات الأخيرة، لتدارك الوضع المائي الكارثي في قطاع غزة، وحماية الخزان الجوفي من التدهور، والتي أفضت إلى انعقاد مؤتمر المانحين في آذار 2018، لتنفيذ برنامج المحطة المركزية الذي يهدف إلى تطوير الاستدامة المائية في القطاع وتجاوز الأزمة. 

على أن يتم إدارة البرنامج من قبل صندوقي ائتمان، الأول خاص بمشروع محطة التحلية تحت إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، والثاني للأعمال المصاحبة لبرنامج المحطة المركزية تحت إدارة البنك الدولي.

وشكر م.غنيم إدارة البنك الدولي على تخصيص 15 مليون دولار، والتي تضاف إلى جزء من الأموال التي تم التعهد بها من قبل مجموعة دول في مؤتمر المانحين بقيمة 102 مليون دولار، 42 مليون دولار مقدمة من مختلف المانحين الأعضاء في الصندوق الائتماني للمحطة، بالإضافة إلى 60 مليون دولار تمويل موازي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وبهذا تصل قيمة المشروع إلى 117 مليون دولار شاملاً دعم برنامج الأمن المائي في الضفة والقطاع.

وأضاف م.غنيم إننا نثمن هذا الدعم السخي من شركائنا جميعاً ونخص بالشكر البنك الدولي الشريك الاستراتيجي الدائم، فهذا الدعم ما هو إلا دليل على تقدير الوضع المائي الصعب وعلى أهمية تحقيق الهدف المشترك بتوفير مقومات الحياه الأساسية لأبناء شعبنا، وبما يعزز خطواتنا اتجاه تحقيق الأمن المائي في فلسطين.

 

أخبار ذات صلة

التربية تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المركز الأول بمسابقة للمناظرات

التربية تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المركز الأول بمسابقة للمناظرات

الديمقراطية تدعو لأوسع رد على اعترافات بينت بمسؤوليته عن اغتيال 30 فلسطينيًا

الديمقراطية تدعو لأوسع رد على اعترافات بينت بمسؤوليته عن اغتيال 30 فلسطينيًا

ضبط أغذية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية في جنين

ضبط أغذية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية في جنين

دلال سلامة: يجب تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال

دلال سلامة: يجب تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال

المبادرة الوطنية تدعو للإسراع بإعداد الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتجاوز تشخيص الحال القائم

المبادرة الوطنية تدعو للإسراع بإعداد الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتجاوز تشخيص الحال القائم

وزيرة خارجية السويد: نحتاج لحل يساهم فيه الفلسطينيون وليس فرض خطة عليهم

وزيرة خارجية السويد: نحتاج لحل يساهم فيه الفلسطينيون وليس فرض خطة عليهم

تجريف استيطاني في أراضي بورين

تجريف استيطاني في أراضي بورين

هذه الملفات التي سيناقشها &#34;الكابينت&#34; في اجتماع الأربعاء

هذه الملفات التي سيناقشها "الكابينت" في اجتماع الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

التربية تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المركز الأول بمسابقة للمناظرات

التربية تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المركز الأول بمسابقة للمناظرات

الديمقراطية تدعو لأوسع رد على اعترافات بينت بمسؤوليته عن اغتيال 30 فلسطينيًا

الديمقراطية تدعو لأوسع رد على اعترافات بينت بمسؤوليته عن اغتيال 30 فلسطينيًا

غنيم: الاتفاق مع البنك الدولي لتجاوز كارثة المياه بقطاع غزة

غنيم: الاتفاق مع البنك الدولي لتجاوز كارثة المياه بقطاع غزة

ضبط أغذية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية في جنين

ضبط أغذية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية في جنين

المبادرة الوطنية تدعو للإسراع بإعداد الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتجاوز تشخيص الحال القائم

المبادرة الوطنية تدعو للإسراع بإعداد الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتجاوز تشخيص الحال القائم

تجريف استيطاني في أراضي بورين

تجريف استيطاني في أراضي بورين

حماس: لجنة الضم الإسرائيلية الأمريكية تحدٍ لكل مكونات الأمة

حماس: لجنة الضم الإسرائيلية الأمريكية تحدٍ لكل مكونات الأمة

البرغوثي: إعلان نتنياهو يرمي إلى ضم الضفة بكاملها وتكريس (الأبرتهايد)

البرغوثي: إعلان نتنياهو يرمي إلى ضم الضفة بكاملها وتكريس (الأبرتهايد)

منوعات

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة &#34;اللومينول&#34;

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة "اللومينول"

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في &#34;عيد الحب&#34;

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في "عيد الحب"

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

كتب أغنية &#34;قذرة&#34; من أجل الأقساط.. كاتب كلمات &#34;بشرة خير&#34; يعتزل

كتب أغنية "قذرة" من أجل الأقساط.. كاتب كلمات "بشرة خير" يعتزل

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

انتحار مقدمة البرامج &#34;كارولين فلاك&#34; داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

انتحار مقدمة البرامج "كارولين فلاك" داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

&#34;الجرأة عنوان الحرية&#34;.. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

"الجرأة عنوان الحرية".. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في &#34;تهريب الآثار&#34;

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في "تهريب الآثار"

عربي

العراق: نرفض الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة

العراق: نرفض الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة

مباحثات سعودية بيلاروسية على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني

مباحثات سعودية بيلاروسية على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني

أبو الغيط: رفضنا (صفقة القرن) لأن الفلسطينيين رفضوها

أبو الغيط: رفضنا (صفقة القرن) لأن الفلسطينيين رفضوها

الأردن: المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تتم على أساس القانون الدولي

الأردن: المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تتم على أساس القانون الدولي