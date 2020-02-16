دلال سلامة: يجب تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، اليوم الأحد، أن الفعاليات الوطنية والأهلية ستكثف من فعالياتها النضالية في كافة أراضي دولة فلسطين وخاصة تلك المناطق المهددة بالضم.



جاء ذلك خلال لقاء إذاعي على اثير صوت فلسطين، تعقيبا على إعلان الاحتلال لتشكيل لجنة رسم خرائط بالشراكة مع الولايات المتحدة لضم أراض في المحافظات الشمالية.



وأكدت سلامة على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس " أبو مازن" في مجلس الامن.



وأشارت سلامة إلى أن ضغوطات كبيرة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية تصل حد التهديد والابتزاز للدول الرافضة للصلف الأمريكي والممارسات الإسرائيلية الهادفة الى تصفية الحق الفلسطيني المتجذر.



وأوضحت سلامة أن الفلسطينيين يخوضون معركة صعبة لترسيخ وجودهم، وتحقيق حلمهم بالحرية والاستقلال من نير الاحتلال كما ان العالم يخوض معهم معركة لا تقل أهمية في مواجهة الادراة الأمريكية الساعية الى تدمير النظام الدولي وقرارات الشرعية الدولية الناظمة للعلاقات السياسية في العالم .