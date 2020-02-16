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شاهد: ملك الأردن ونجله يغطسان لتنظيف مياه العقبة

شاهد: ملك الأردن ونجله يغطسان لتنظيف مياه العقبة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت "الجمعية الأردنية الملكية لحماية البيئة البحرية" مقطع فيديو للملك عبد الله الثاني، ونجله الحسين بن عبد الله، وهما يشاركان في حملة تنظيف خليج العقبة.

وأرفقت الجمعية مقطع الفيديو المنشور على "فيسبوك" بالتعليق: "نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها، وحمايتها واجب علينا جميعا" وفق (روسيا اليوم).

 

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