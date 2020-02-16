تجريف استيطاني في أراضي بورين

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت آليات تابعة للاحتلال اليوم أعمال تجريف بأراضي بلدة بورين جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس أن الجرافات باشرت منذ ساعات الصباح تجريف أراض في منطقة عين الجنينة المحاذية لمستوطنة "يتسهار"، في جبل سلمان الفارسي ببورين.



وأشار دغلس إلى أن عمليات التجريف الاستيطاني تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في قرى جنوب نابلس.