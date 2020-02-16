هذه الملفات التي سيناقشها "الكابينت" في اجتماع الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
قرر المجلس الوزراي الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" عقد جلسة له يوم الأربعاء المقبل.
قرر المجلس الوزراي الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" عقد جلسة له يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح القناة 2 الاسرائيلية أن الكابينت سينعقد الأربعاء القادم، لمناقشة الأوضاع الأمنية، وخطة رئيس الأركان كوخافي تنوفا.
وتشهد مستوطنات الغلاف توتراً أمنياً جراء سقوط الصواريخ والبالونات المتفجرة المطلقة من قطاع غزة، بعد تنصل إسرائيل من التفاهمات ومواصلة التضييق على قطاع غزة.
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