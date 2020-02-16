شؤون فلسطينية

السراج يرد على اقتراح أبو النجا حول دفن الموتى بداخل (فستقية) المقابر

السراج يرد على اقتراح أبو النجا حول دفن الموتى بداخل (فستقية) المقابر
فستقية قديمة شمال فلسطين
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن البلدية لا يوجد لها أي اشراف مباشر على المقابر المنتشرة في المدينة، لكنه أبدى استعداده للتعاون مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وتعقيبًا على تصريحات محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، الذي دعا إلى اعتماد على النظام القديم في دفن الموتى، والذي كان سائدًا قبل عقود، وهو نظام الـ (فستقية)، قال السراج لـ"دنيا الوطن": إنه لا بد أن يتم عقد ورش عمل، لمعرفة رأي المواطنين، ورأي الشرع في الاعتماد على مدافن (الفستقية)، وكل ما يُفيد المواطن البلدية ستقف معه، مبينًا أن العديد من المقابر بمدينة غزة، توجد في مناطق حساسة وسط المدينة، وينبغي على أوقاف غزة أن تنظر في هذا الأمر.

وأضاف: "ندعو الأوقاف لايجاد بدائل لهذه المقابر وحتى المقابر القديمة نقترح اعادة النظر فيها، لربما من خلال نقلها، والاستفادة من الأراضي لخدمة الناس"، مشيرًا إلى أن كل ذلك يحتاج فتوى شرعية، ومشاورات مع المجتمع.

يشار إلى أن أبو النجا قال في وقت سابق لـ"دنيا الوطن": إنه عندما جاءت السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، كانت المقبرة الشرقية تستوعب الأعداد، ولكن اليوم هذه الأعداد تزايدت، وأصبحت المقبرة آلاف الدونمات، وإلى أين سنذهب؟

وأضاف كنا في السابق بمدينة خانيونس، لكل عائلة يوجد (فستقية) تحت الأرض، جزء منها للرجال، وآخر للنساء، وهذا النظام لا بد أن نعيد اعتماده من جديد؛ لأنه لا توجد لدينا أراضٍ، حتى إن المحافظات الشمالية، تُعاني هي الأخرى من ذلك، رغم أنها أكبر من القطاع، خصوصًا مع منع الاحتلال الدفن في مناطق (ج).

يشار إلى أن (الفستقية) هي غرف تكون داخل المقبرة، ويتم دفن فيها أكثر من شخص، ويوجد بمدينة غزة عدد منها في المقابر التاريخية مثل مقبرة المعمداني وسط المدينة.

أخبار ذات صلة

مسؤول بمجلس الوزراء يكشف تفاصيل لقاء اشتية والمدعية العامة لـ &#34;الجنائية&#34;

مسؤول بمجلس الوزراء يكشف تفاصيل لقاء اشتية والمدعية العامة لـ "الجنائية"

نقابة الأطباء تُعلن إجراءات تصعيدية ضد الحكومة وتُهاجم وزير العمل

نقابة الأطباء تُعلن إجراءات تصعيدية ضد الحكومة وتُهاجم وزير العمل

قيادي فلسطيني يتحدث عن تطورات زيارة وفد المنظمة لغزة واجتماع &#34;التنفيذية&#34;

قيادي فلسطيني يتحدث عن تطورات زيارة وفد المنظمة لغزة واجتماع "التنفيذية"

أبو مرزوق: التسوية السياسية لم يعد لها مكان بالصراع مع إسرائيل

أبو مرزوق: التسوية السياسية لم يعد لها مكان بالصراع مع إسرائيل

بينت حول الحرب بغزة: لا أريد النزول للهاوية كالتي استمرت 51 يوماً

بينت حول الحرب بغزة: لا أريد النزول للهاوية كالتي استمرت 51 يوماً

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

آخر تطورات الحالة الجوية حتى الخميس

آخر تطورات الحالة الجوية حتى الخميس

كاشفاً حقائق وأرقام صادمة.. السفير الفلسطيني باليونان للشباب: لا نريد اعادتكم جثثا

كاشفاً حقائق وأرقام صادمة.. السفير الفلسطيني باليونان للشباب: لا نريد اعادتكم جثثا

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

آخر تطورات الحالة الجوية حتى الخميس

آخر تطورات الحالة الجوية حتى الخميس

التربية تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المركز الأول بمسابقة للمناظرات

التربية تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المركز الأول بمسابقة للمناظرات

الديمقراطية تدعو لأوسع رد على اعترافات بينت بمسؤوليته عن اغتيال 30 فلسطينيًا

الديمقراطية تدعو لأوسع رد على اعترافات بينت بمسؤوليته عن اغتيال 30 فلسطينيًا

غنيم: الاتفاق مع البنك الدولي لتجاوز كارثة المياه بقطاع غزة

غنيم: الاتفاق مع البنك الدولي لتجاوز كارثة المياه بقطاع غزة

ضبط أغذية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية في جنين

ضبط أغذية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية في جنين

دلال سلامة: يجب تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال

دلال سلامة: يجب تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال

المبادرة الوطنية تدعو للإسراع بإعداد الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتجاوز تشخيص الحال القائم

المبادرة الوطنية تدعو للإسراع بإعداد الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتجاوز تشخيص الحال القائم

منوعات

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة &#34;اللومينول&#34;

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة "اللومينول"

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في &#34;عيد الحب&#34;

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في "عيد الحب"

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

كتب أغنية &#34;قذرة&#34; من أجل الأقساط.. كاتب كلمات &#34;بشرة خير&#34; يعتزل

كتب أغنية "قذرة" من أجل الأقساط.. كاتب كلمات "بشرة خير" يعتزل

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

عربي

العراق: نمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم الدولة

العراق: نمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم الدولة

ترامب يُوجه دعوة لروسيا بشأن المعارك في إدلب

ترامب يُوجه دعوة لروسيا بشأن المعارك في إدلب

العراق: نرفض الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة

العراق: نرفض الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة

مباحثات سعودية بيلاروسية على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني

مباحثات سعودية بيلاروسية على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني