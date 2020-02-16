السراج يرد على اقتراح أبو النجا حول دفن الموتى بداخل (فستقية) المقابر

فستقية قديمة شمال فلسطين

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن البلدية لا يوجد لها أي اشراف مباشر على المقابر المنتشرة في المدينة، لكنه أبدى استعداده للتعاون مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.



وتعقيبًا على تصريحات محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، الذي دعا إلى اعتماد على النظام القديم في دفن الموتى، والذي كان سائدًا قبل عقود، وهو نظام الـ (فستقية)، قال السراج لـ"دنيا الوطن": إنه لا بد أن يتم عقد ورش عمل، لمعرفة رأي المواطنين، ورأي الشرع في الاعتماد على مدافن (الفستقية)، وكل ما يُفيد المواطن البلدية ستقف معه، مبينًا أن العديد من المقابر بمدينة غزة، توجد في مناطق حساسة وسط المدينة، وينبغي على أوقاف غزة أن تنظر في هذا الأمر.



وأضاف: "ندعو الأوقاف لايجاد بدائل لهذه المقابر وحتى المقابر القديمة نقترح اعادة النظر فيها، لربما من خلال نقلها، والاستفادة من الأراضي لخدمة الناس"، مشيرًا إلى أن كل ذلك يحتاج فتوى شرعية، ومشاورات مع المجتمع.



يشار إلى أن أبو النجا قال في وقت سابق لـ"دنيا الوطن": إنه عندما جاءت السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، كانت المقبرة الشرقية تستوعب الأعداد، ولكن اليوم هذه الأعداد تزايدت، وأصبحت المقبرة آلاف الدونمات، وإلى أين سنذهب؟



وأضاف كنا في السابق بمدينة خانيونس، لكل عائلة يوجد (فستقية) تحت الأرض، جزء منها للرجال، وآخر للنساء، وهذا النظام لا بد أن نعيد اعتماده من جديد؛ لأنه لا توجد لدينا أراضٍ، حتى إن المحافظات الشمالية، تُعاني هي الأخرى من ذلك، رغم أنها أكبر من القطاع، خصوصًا مع منع الاحتلال الدفن في مناطق (ج).



يشار إلى أن (الفستقية) هي غرف تكون داخل المقبرة، ويتم دفن فيها أكثر من شخص، ويوجد بمدينة غزة عدد منها في المقابر التاريخية مثل مقبرة المعمداني وسط المدينة.