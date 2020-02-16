إيفانكا ترامب تشيد بإنجازات 5 دول عربية في تحسين وضع المرأة

تطرقت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقتها أثناء منتدى دولي منعقد في الإمارات إلى الإنجازات التي حققتها خمس دول عربية في تحسين وضع المرأة.





وأعربت في كلمتها على منبر منتدى المرأة العالمي الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد في دبي، عن رغبتها في تهنئة تلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما أجرته في العامين الماضيين من "إصلاحات مهمة" في هذا المجال.





وأشارت بالدرجة الأولى إلى دور السعودية التي "غيرت قوانينها لاحترام حرية المرأة في التنقل والوصول إلى الخدمات الائتمانية والمالية" وفق (روسيا اليوم).





ثم أشادت بتمرير البحرين تشريعا خاصا بمنع التمييز في أماكن العمل، لافتة إلى أن المملكة الأردنية في الوقت نفسه ألغت القيود القانونية التي كانت تمنع النساء من العمل ليلا.





ثم ذكّرت إيفانكا بأن حكومة المغرب وسّعت حقوق المرأة في امتلاك الأرض، فيما تبنت تونس "قوانين ذات أهمية حرجة لمكافحة العنف المنزلي".





وقالت: "علينا جميعا التصفيق ترحيبا بهذه الإنجازات والتطورات".





في الوقت نفسه، حذرت من أنه لا يزال هناك كثير من العمل ينبغي أداؤه، مشيرة إلى أن نساء كثيرات في المنطقة يواجهن عوائق تمنعهن من دخول القوة العاملة وإطلاق مشاريعهن الخاصة في مجال الأعمال والوصول إلى طاقاتهن الكاملة وتقرير مستقبلهن بأنفسهن.

رام الله - دنيا الوطن