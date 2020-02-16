اعتقال ابنة مسؤول أمريكي رفيع سابق بتهمة القتل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة في دائرة مونتغمري بولاية ماريلاند الأمريكية، أنها اعتقلت ابنة جون نيغروبونتي أول مدير للمخابرات الوطنية، والدبلوماسي الكبير السابق بتهمة القتل.



وأضافت الشرطة: "فتح تحقيق في موت يوسف راسموسن (24 عاما) وتم اعتقال المشتبه بها صوفيا نيغروبونتي البالغة 27 عاما، في مكان الجريمة" وفق (روسيا اليوم).



وأشارت الشرطة إلى أنه تم توجيه التهمة للفتاة بارتكاب جريمة القتل العمد في ظروف مشددة للعقوبة.



ووفقا للشرطة، تلقى الشاب جرحا قاتلا خلال نزاع مع المشتبه بها وقال شاهد عيان، وهو صديق للقتيل والقاتلة، إنهما شربا الخمر في تلك الليلة وشاهدا التلفزيون في حضوره، ثم تشاجرا وتعاركا.



وعمل جون نيغروبونتي سفيرا للولايات المتحدة في هندوراس والمكسيك والفلبين من عام 1981 إلى 1996.



ثم عمل ممثلا دائما للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من 2001 إلى 2004، وكان سفيرا في العراق من يونيو 2004 إلى أبريل 2005.