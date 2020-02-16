دولي

الصين تبدأ بإنتاج علاج محتمل لفيروس كورونا

الصين تبدأ بإنتاج علاج محتمل لفيروس كورونا
أعلنت إدارة مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أنه تم اليوم الأحد إنتاج أول دواء قد يكون فعالا في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد.

Zhejiang Hisun Pharmaceutical، وهو ما سيسمح ببيعه في السوق. هذا هو أول دواء في البلاد تم السماح ببيعه في السوق رسميا بعد انتشار الفيروس المميت".وذكرت الإدارة، أن الدواء يعرف باسم Favipiravir أو Avigan، وأضافت: "في 15 فبراير، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية المختصة لدواء Fawailaway المعروف سابقا باسم Favipiravir أو Fapilaway، المركب في شركة بحسب (روسيا اليوم).

وتجدر الإشارة إلى أن الدواء قد يلعب دورا مهما في علاج المرض الخطير والوقاية منه، فيما لم يتم تقديم اسم الدواء باللغة اللاتينية، ولكن في صورة الترخيص التي انتشرت في الإنترنت، يظهر واضحا اسم Favipiravir.

وقبل ذلك، أعلن المركز الوطني الصيني للتصاميم التكنولوجية الحيوية، أنه توجد عدة أدوية بينها العقاران الصيني Remdesivir، والياباني Favipiravir، أظهرت نتائج سريرية فعالة ومشجعة خلال علاج الفيروس الجديد.

كما أشار المركز إلى أن الصين، تستخدم أساليب تكنولوجية مختلفة لتسريع تطوير لقاح لمكافحة النوع الجديد من فيروس كورونا، ويجري حاليا اختبار عدد من اللقاحات على الحيوانات.

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