أبو الغيط: رفضنا (صفقة القرن) لأن الفلسطينيين رفضوها

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن بعض الدول العربية، انشغلت مؤخرًا بمشاكلها الداخلية، إلا أن ذلك لم يُغير حقيقة، أن القضية الفلسطينية، ما زالت قضية العرب الأساسية.



وقال أبو الغيط، خلال ندوة حول فلسطين ضمن أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن: "سمعنا كثيراً من الإسرائيليين، أن العرب يتخلون عن القضية الفلسطينية، هذا لم يحصل ولن يحصل، وفي الوقت الذي سيقرر فيه الفلسطينيون قراراً في قضيتهم، سيقف كل عربي وراءهم".



وأضاف: "في اللحظة التي قال فيها الفلسطينيون نرفض الخطة، دعمهم الجميع، وهذا الأمر سيستمر، رفضناها لأن الفلسطينيين رفضوها، ولأنها ببساطة وثيقة هزيمة لا أكثر، والفلسطينيون ليسوا مهزومين، رغم بعض الخسائر، وما زالوا يناضلون من أجل حقوقهم".