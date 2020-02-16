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الأردن: المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تتم على أساس القانون الدولي

الأردن: المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تتم على أساس القانون الدولي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "القضية الفلسطينية مركزية في المنطقة، وهي مصدر عدم الاستقرار في الإقليم، والحل الذي يحقق العدالة والسلام، سيكون مقبولاً لأنه سيحقق الاستقرار في المنطقة بأجمعها".

وأكد الصفدي خلال ندوة حول فلسطين، ضمن أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد، أن "المفاوضات يجب أن تتم وفق مرجعية مقبولة، وعلى أساس القانون والقرارات الدولية، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب إنهاء الاحتلال، وتأكيد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن الموقف الأردني، كان دائماً مع حل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية، هي أكثر خطة شاملة لتحقيق السلام.

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