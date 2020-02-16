حماس: لجنة الضم الإسرائيلية الأمريكية تحدٍ لكل مكونات الأمة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم: إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تشكيل لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة؛ لرسم خرائط لضم الضفة الغربية، تؤكد المشاركة الأمريكية في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.



وأوضح قاسم في تصريح نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أن هذا إعلان تحدٍ من الولايات المتحدة والاحتلال، لكل مكونات الأمة على المستوى الرسمي والشعبي، التي ترفض (صفقة القرن).



وأشار إلى أن الاحتلال يصر على مواصلة تمرده على كل القوانين والأعراف الدولية، بتشجيع من الإدارة الأمريكية.



وشدد قاسم على أن ذلك لن يوقف نضال الشعب، لتحرير الضفة الغربية، وطرد المستوطنين.



وكانت اللجنة الإسرائيلية الأمريكية، قد شرعت بترسيم الخرائط تمهيداً لضم المستوطنات، والأغوار، وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، للسيادة الإسرائيلية، لمباشرة عملها بترسيم وتحضير الخرائط، بموجب بنود (صفقة القرن).