عربي

نصر الله: (صفقة القرن) خطة إسرائيلية تستهدف لبنان

نصر الله: (صفقة القرن) خطة إسرائيلية تستهدف لبنان
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الخطة الأمريكية (صفقة القرن)، تستهدف الأراضي اللبنانية "المحتلة من إسرائيل، وتوطين اللاجئين"، وأن بلاده لا تقبل بذلك. 

وقال نصر الله، في كلمة متلفزة: إن "(صفقة القرن) ليست صفقة لأنّه لم يحصل تشاور مع الفلسطينيين حولها، بل هي خطة إسرائيلية تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتصفية القضية الفلسطينية"، بحسب موقع قناة (الميادين). 

وأضاف: "خطة ترامب تطال لبنان في جوانب عدة، فهي تعطي الأراضي اللبنانية المحتلة لإسرائيل، فضلاً عن توطين اللاجئين وفي لبنان، وهناك رفض شامل للتوطين".

وأوضح، أنه "إذا كان هناك في لبنان من يتحدث عن مخاوف من التوطين، فعلينا احترام تلك الهواجس". 

أخبار ذات صلة

استجواب البشير في قضايا غسيل أموال وفساد وثراء مشبوه

استجواب البشير في قضايا غسيل أموال وفساد وثراء مشبوه

لأول مرة بتاريخ السودان.. طائرة إسرائيلية تُحلًق بأجواء الخرطوم

لأول مرة بتاريخ السودان.. طائرة إسرائيلية تُحلًق بأجواء الخرطوم

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق

سعد الحريري يَشُنُّ هُجوماً حاداً على منافسيه السياسيين

سعد الحريري يَشُنُّ هُجوماً حاداً على منافسيه السياسيين

شاهد: وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بـ (كورونا)

شاهد: وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

البرغوثي: إعلان نتنياهو يرمي الى ضم الضفة بكاملها وتكريس الأبرتهايد

البرغوثي: إعلان نتنياهو يرمي الى ضم الضفة بكاملها وتكريس الأبرتهايد

طولكرم: الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان بتهمتي هتك عرض والسرقة

طولكرم: الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان بتهمتي هتك عرض والسرقة

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام

اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

تعليق نقيب الصيادلة على سوء استخدام العقاقير الطبية التي تؤدي إلى الإدمان

تعليق نقيب الصيادلة على سوء استخدام العقاقير الطبية التي تؤدي إلى الإدمان

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

منوعات

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة &#34;اللومينول&#34;

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة "اللومينول"

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في &#34;عيد الحب&#34;

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في "عيد الحب"

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

كتب أغنية &#34;قذرة&#34; من أجل الأقساط.. كاتب كلمات &#34;بشرة خير&#34; يعتزل

كتب أغنية "قذرة" من أجل الأقساط.. كاتب كلمات "بشرة خير" يعتزل

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

انتحار مقدمة البرامج &#34;كارولين فلاك&#34; داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

انتحار مقدمة البرامج "كارولين فلاك" داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

&#34;الجرأة عنوان الحرية&#34;.. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

"الجرأة عنوان الحرية".. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في &#34;تهريب الآثار&#34;

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في "تهريب الآثار"

عربي

لأول مرة بتاريخ السودان.. طائرة إسرائيلية تُحلًق بأجواء الخرطوم

لأول مرة بتاريخ السودان.. طائرة إسرائيلية تُحلًق بأجواء الخرطوم

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد