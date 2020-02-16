نصر الله: (صفقة القرن) خطة إسرائيلية تستهدف لبنان

حسن نصر الله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الخطة الأمريكية (صفقة القرن)، تستهدف الأراضي اللبنانية "المحتلة من إسرائيل، وتوطين اللاجئين"، وأن بلاده لا تقبل بذلك.



وقال نصر الله، في كلمة متلفزة: إن "(صفقة القرن) ليست صفقة لأنّه لم يحصل تشاور مع الفلسطينيين حولها، بل هي خطة إسرائيلية تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتصفية القضية الفلسطينية"، بحسب موقع قناة (الميادين).



وأضاف: "خطة ترامب تطال لبنان في جوانب عدة، فهي تعطي الأراضي اللبنانية المحتلة لإسرائيل، فضلاً عن توطين اللاجئين وفي لبنان، وهناك رفض شامل للتوطين".



وأوضح، أنه "إذا كان هناك في لبنان من يتحدث عن مخاوف من التوطين، فعلينا احترام تلك الهواجس".