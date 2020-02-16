العثور على جثة مُسنة متوفية منذ أربعة أيام وسط قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

عثرت الشرطة الفلسطينية، في غزة، مساء اليوم الأحد، على جثة المواطنة المسنة (ز. ط- 71 عاماً) متوفية في منزلها من أربعة أيام، بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد، أيمن البطنيجي: إن جثة المواطنة، وصلت مساء اليوم إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما أكد الطب الشرعي أن النتائج الأولية لحالة الوفاة طبيعية، ولا وجود لشبهة جنائية"، بحسب ما نقلت وكالة (الرأي).