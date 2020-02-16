العثور على جثة مُسنة متوفية منذ أربعة أيام وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
عثرت الشرطة الفلسطينية، في غزة، مساء اليوم الأحد، على جثة المواطنة المسنة (ز. ط- 71 عاماً) متوفية في منزلها من أربعة أيام، بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد، أيمن البطنيجي: إن جثة المواطنة، وصلت مساء اليوم إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما أكد الطب الشرعي أن النتائج الأولية لحالة الوفاة طبيعية، ولا وجود لشبهة جنائية"، بحسب ما نقلت وكالة (الرأي).
عثرت الشرطة الفلسطينية، في غزة، مساء اليوم الأحد، على جثة المواطنة المسنة (ز. ط- 71 عاماً) متوفية في منزلها من أربعة أيام، بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد، أيمن البطنيجي: إن جثة المواطنة، وصلت مساء اليوم إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما أكد الطب الشرعي أن النتائج الأولية لحالة الوفاة طبيعية، ولا وجود لشبهة جنائية"، بحسب ما نقلت وكالة (الرأي).
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