هل تم تحديد موعد زيارة السفير العمادي إلى قطاع غزة؟

السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان

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خاص دنيا الوطن

أكدت مصادر مُطلعة، اليوم الأحد، أن زيارة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ستكون بعد أيام؛ للاطلاع على عدد من المشاريع، وصرف دفعة جديدة من المنحة القطرية (100 دولار).



وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، سيأتي العمادي إلى قطاع غزة، والوفد المرافق له.



ومن المتوقع، أن يبدأ صرف المنحة القطرية في غزة عن شهر شباط/ فبراير 2020، بالتزامن مع وصول السفير العمادي.



وكان العمادي قد زار غزة، آخر مرة نهاية العام 2019، وتحديدًا في تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر، حيث تم صرف المنحة عن ذاك الشهر، فيما شهر كانون الثاني/ يناير لم يأتِ العمادي، وإنما ترأس نائبه خالد الحردان الوفد القطري الذي دخل غزة.