طولكرم: الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان بتهمتي هتك عرض والسرقة





وبحسب المعلومات التي وصلت "دنيا الوطن"، فقد حكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وعن التهمة الثانية وهي السرقة استنادا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور و عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبة وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات .



رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عمار فزع وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي فراس عبد الغني واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش، المتهم (س،ف) بالتهمة الأولى وهي هتك العرض استنادا لأحكام المادة ٢٩٦/ ٢.