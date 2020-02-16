شاهد.. سلطات الاحتلال: أحبطنا محاولة إدخال أقمشة عسكرية لغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، احباطها محاولة إدخال أقمشة عسكرية إلى قطاع غزة .وقالت القناة (13) الإسرائيلية: إن قوات الاحتلال أحبطت محاولة تهريب أقمشة كانت في طريقها إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم شرقي قطاع غزة.ودأبت سلطات الاحتلال على منع ادخال مواد كثيرة تكون في طريقها إلى قطاع غزة، بدعوى أنها تستخدم في أمور مزدوجة.