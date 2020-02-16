ما هي أخر تطورات أزمة غاز الطهي في قطاع غزة؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بيان بكر مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بقطاع غزة، أن كميات غاز الطهي، التي دخلت الى قطاع غزة في الفترة الماضية، كافيا نوعا ما، لافتا إلى أنه في تلك الفترة كانت المؤشرات ايجابية، لأنه كان هناك استقرار في التوريد.



وقال بكر لـ "دنيا الوطن": "في الوقت الحالي، فقد تجاوزنا الازمة بنسبة كبيرة، لكن عندما نقول بأننا تجاوزنا هذه الازمة بشكل عام، أعتقد أننا بحاجة الى الانتظار إلى أن يكون هناك استمرارية في التوريد، وهذا يحتاج الى فترة معينة من الزمن".



وفي السياق، أوضح بكر، أن الكميات التي دخلت في الفترة الأخيرة، تكفي لحاجة السوق، منوها إلى أن كل المحطات يتواجد فيها غاز الطهي، مشيرا إلى أن سعر اسطوانة الغاز يبلغ للمستهلك 57 شيكلاً، لافتا إلى أن الاولوية لتوفير الغاز في المنازل.