استطلاع: 25% يؤيدون حكومة برئاسة غانتس بدعم خارجي من المشتركة

بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض)

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رام الله - دنيا الوطن

أيد 25% من المشاركين في استطلاع نشرته القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، تشكيل حكومة ضيقة برئاسة رئيس كتلة الوسط – يمين (أزرق أبيض)، بيني غانتس، بدعم خارجي من جانب القائمة المشتركة.



وبحسب استطلاع الرأي، فقد ووصف 58% من مؤيدي تشكيل حكومة كهذه، أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الوسط – يسار، وقال 6% إنهم يمينيون.



وأجاب 58% على سؤال بهذا الخصوص إنهم يعارضون تشكيل حكومة كهذه، ووصف 81% من المعارضين أنفسهم بأنهم يمينيون، وقال 22% من المعارضين لتشكيل حكومة كهذه إنهم ينتمون إلى الوسط – يسار، وقال 19% إنه ليس لديهم موقف، و13% قالوا إنهم ينتمون لكتلة اليمين، و20% لكتلة الوسط – يسار.



يشار إلى أن غانتس أعلن أنه على خلاف واسع مع القائمة المشتركة بكل ما يتعلق بالمواقف السياسية، وطالب النواب العرب بالتنكر لقوميتهم، وقال إنهم يرفض إشراكهم في حكومة يشكلها، فيما ادعى رئيس المشتركة، أيمن عودة، أن القائمة لن توصي بتكليف غانتس بتشكيل حكومة، تشمل رئيس حزب (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان.



وفي استطلاع آخر، نشره موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم، قال 30% من الناخبين الحريديين إنهم لا يرفضون حكومة يشارك فيها القيادي رقم 2 في (أزرق أبيض)، يائير لبيد، الذي يرفض حزب شاس وكتلة (يهدوت هتوراة) الحريديين وجوده في حكومة يشاركان فيها.



ووفقا للاستطلاع، الذي أجراه معهد الاستطلاعات "أسكاريا" الحريدي، قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست، فإن 27.9% من الناخبين الحريديين قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا "كان شرعيا أن تجلس الأحزاب الحريدية في حكومة مع يائير لبيد" و7.7% أجابوا بأن الجلوس مع لبيد شرعي.



ورفض 64.4% من الناخبين الحريديين إمكانية مشاركة لبيد في حكومة تشارك الأحزاب الحريدية فيها. ومن الجائز أن الناخبين الذين قالوا إنهم "لا يعرفون" أجابوا بهذا الشكل لأنهم يعتمدون على موقف الحاخامات من هذه المسألة وليس لديهم موقف حول هذا الموضوع.