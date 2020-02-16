نتنياهو: سنذهب لعملية عسكرية إذا لم يكن هناك بديل عنها

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الصعب الذهاب الى حدث عسكري هام، قبل الانتخابات، ولكن إذا لم يكن هناك خيار بديل، فسيكون ذلك".



جاء تصريح نتنياهو، عقب الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، مع رؤساء مجالس غلاف غزة، مضيفا: "التهدئة أفضل لنا من الحرب، وعلينا أن نستفيذ من كل الاجراءات".



يذكر ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت، فجر اليوم الأحد، موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، بدير البلح وسط قطاع غزة، بزعم اطلاق قذيفتين من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.