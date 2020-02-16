شؤون فلسطينية

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن الاستراتيجية الفلسطينية أثمرت عن إصدار مجلس حقوق الانسان قاعدة البيانات بأسماء الشركات الدولية العاملة بالمستوطنات، مذكراً أن عدد الشركات قبل أعوام كان بالمئات ونتيجة هذه الاستراتيجية جرى انسحاب بعضها.

وبين عريقات في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، أن العمل لا زال جار، وأنه ستتم مخاطبة الشركات من أجل إغلاق مقارها وفروعها ، وستوجه رسائل للشركات الأمريكية بشكل مباشر، لافتاً الى أن الشركة التي سترفض الانسحاب سنواجهها في القضاء.

وحول دعوة القيادة الحكومة البريطانية عدم الاستجابة للطلب الاسرائيلي حول المستوطنات وإدراجها ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، قال عريقات:" الرد البريطاني واضح عبر تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون التي قال فيها، " الضم لا يمكن قبوله والاستيطان غير شرعي"، كذلك فعلت كل دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت عريقات إلى أن هذه الصفقة تقوم على الرواية التوراتية وتتجاهل حقوق شعبنا، مشيراً إلى أن نقاط ارتكاز " صفقة القرن" تقول " إن فلسطين من النهر للبحر هي أرض الشعب اليهودي التاريخية، وان اسرائيل بتنازلها للفلسطينيين قدمت تنازلاً كبيراً ، والنقطة الثانية " أن الفلسطينيين يطمحون لتقرير المصير لكن يجب أن يدركوا أن ذلك مرتبط بالأمن الاسرائيلي، والسيادة الأمنية ستكون بيد اسرائيل من غرب نهر الأردن، والأجواء الفلسطينية والمياه الاقليمية والمعابر الدولية ستكون بيد اسرائيل، وسيكون هناك تواصل جغرافي ولا موانئ ولا مطارات، لدولة فلسطين.

كما أن الصفقة تقول حرفياً إن هناك نزاع ديني بين اسرائيل والعالم الاسلامي حول السيطرة على بعض الأماكن وبما ان اسرائيل الوحيدة التي لم تدمر أماكن العبادة، فهي أصلح من يكون مسؤولا عن الأماكن المقدسة، وهي بذلك ضربت الوصابة الأردنية والوضع القائم، وتضع القدس تحت الوصاية الاسرائيلية.

واشار عريقات إلى قول نتنياهو:" نحن وضعنا شروط تعجيزية حتى يقول الفلسطيني لا"، ورأى بأن فريدمان وكوشنير وغرينبلات، يجمعهما عامل الجهل والغطرسة باعتبارهم أصحاب الفكر الأيدولوجي الذي يدعي أن اسرائيل قدمت تنازل كبير بقبولها منح الفلسطينين على أرض الشعب اليهودي على حد وصفهم.

ولفت الى أن من يقرأ أول خمسين صفحة سيتأكد أنه نص حرفي لمشروع مجالس الاستيطان الذي قدم للجانب الفلسطيني وقطعت المفاوضات بسببه عام 2012.

وأكد عريقات على أن ترامب ونتنياهو يراهنان على غطرسة القوة والجهل والغرور، في محاولة تطبيق الصفقة، مشدداً على أن العالم لن يسمح بذلك، وقال:" ذهبنا إلى مجلس الأمن ومشروع القرار قدم في السابع من فبراير الحالي من المجموعة العربية ومجموعة حركة عدم الانحياز ووزع على الأعضاء وبدأت المشاورات حوله"، مضيفا أن القرار لا زال قيد المشاورات وسيطرح للتصويت عندما يكون لدينا 14 صوت في مجلس الأمن".

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