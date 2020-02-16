اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "يجب أن يكون هناك بديل حقيقي وتدخل دولي جاد تقوده اوروبا والدول العظمى، لمنع الافشال المتكرر من امريكا للأمم المتحدة ولعملية السلام، وليكون بديلا لسياسات الضم وعملية فرض الخطة الأمريكية الاسرائيلية من طرف واحد".واضاف اشتية، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نريد عملية سلام ذات إطار مرجعي دولي متعدد الاطراف قد يضم الامم المتحدة أو الرباعية الدولية مضافا اليها بعض الدول، وتكون وفق إطار زمني واضح وإجراءات حقيقية لبناء الثقة ما بين كافة الأطراف".جاء ذلك خلال لقائه عضو البرلمان الألماني نوربرت روتجين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، اليوم الأحد على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.كما أكد رئيس الوزراء على أهمية التدخل الدولي والأوروبي بشكل خاص لوقف عرقلة اسرائيل اجراء الانتخابات في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية.وشدد اشتية على أهمية بلورة أوروبا لاستراتيجية داعمة للحق الفلسطيني في اللجوء الى المرجعيات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.