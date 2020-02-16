شؤون فلسطينية

أبو جيش: مبادرة حكومية جديدة لدعم صمود المواطنين في الأغوار

أبو جيش: مبادرة حكومية جديدة لدعم صمود المواطنين في الأغوار
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العمل، نصري أبو جيش، اليوم الأحد، مع ممثلين عن القطاعين الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من كبار مسؤولي وزارة العمل، وبحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، آليات تنفيذ مشروع "تشغيل العاملات الفلسطينيات في مستوطنات الأغوار".

وينفذ المشروع الهادف إلى دعم صمود الأغوار والحد من ظاهرة تشغيل العاملات الفلسطينيات في المستوطنات، بالشراكة مع القطاعين الخاص والأهلي، ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال أبو جيش، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن الحكومة الفلسطينية، تسعى للعمل على تنمية وتطوير الأغوار الفلسطينية والاستثمار فيها، من خلال التعاون مع القطاعين الخاص والأهلي، في ظل سعي إسرائيل، من خلال (صفقة القرن)، إلى ضم الأغوار، مشيراً إلى أهمية العمل الجماعي والتفكير بشكل وطني مع مختلف الشركاء، لتعزيز صمود شعبنا في الأغوار".

وأضاف: "إن ظاهرة عمل النساء في المستوطنات مشكلة اجتماعية ووطنية وسياسية وأخلاقية، خاصة في مناطق الأغوار"، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر أول مبادرة من الحكومة الفلسطينية بوضع ميزانية مخصصة خلال عام 2020، لإيجاد حلول بديلة عن عمل النساء في المستوطنات، وذلك بالتعاون مع القطاعات الشريكة، بهدف وضع سياسة استراتيجية موحدة لحل هذه الإشكالية، من خلال إيجاد خطوات عملية للمساهمة في حماية المشروع الوطني.

وأشار أبو جيش الى أن هناك حوالي 2200 عاملة في المستوطنات، والمشروع يسعى لتوفير بدائل عمل لهن، من خلال توفير الدعمين المالي والفني لهن من قبل القطاعين الخاص والأهلي، ودمجهن في سوق العمل الفلسطينية.

من جهته، أكد أبو العسل، ضرورة تسليط الضوء على الأغوار من خلال عمليات الدعمين المالي والفني، وتشجيع المشاريع الاستثمارية والزراعية فيه؛ لجذب العاطلين عن العمل، لا سيما النساء العاملات في المستوطنات كحلول بديلة عن عملهن غير اللائق في المستوطنات، ولأهمية ذلك في تنمية وتطوير الواقع الاقتصادي الفلسطيني.

كما أكد أبو العسل، على ضرورة توجيه الداعمين للمشاريع الزراعية بطريقة تضمن الاستغلال الأمثل لهذا الدعم، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.

أخبار ذات صلة

ما هي أخر تطورات أزمة غاز الطهي في قطاع غزة؟

ما هي أخر تطورات أزمة غاز الطهي في قطاع غزة؟

نتنياهو: سنذهب لعملية عسكرية إذا لم يكن هناك بديل عنها

نتنياهو: سنذهب لعملية عسكرية إذا لم يكن هناك بديل عنها

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام

اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

تعليق نقيب الصيادلة على سوء استخدام العقاقير الطبية التي تؤدي إلى الإدمان

تعليق نقيب الصيادلة على سوء استخدام العقاقير الطبية التي تؤدي إلى الإدمان

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

طالع كشف السفر للمواطنين عبر (معبر رفح) غداً

طالع كشف السفر للمواطنين عبر (معبر رفح) غداً

الأسير دويكات: هكذا اقتحم جنود الاحتلال بيتي وأرعبوا أطفالي

الأسير دويكات: هكذا اقتحم جنود الاحتلال بيتي وأرعبوا أطفالي

بيراوي: النشطاء الدوليون مُصممون على كسر الحصار البحري عن غزة رغم المعيقات

بيراوي: النشطاء الدوليون مُصممون على كسر الحصار البحري عن غزة رغم المعيقات

الاحتلال يَجرف أراضٍ بنابلس ويُداهم محلات تجارية ببيت لحم

الاحتلال يَجرف أراضٍ بنابلس ويُداهم محلات تجارية ببيت لحم

الأوقاف بغزة تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع

الأوقاف بغزة تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع

منوعات

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة &#34;اللومينول&#34;

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة "اللومينول"

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في &#34;عيد الحب&#34;

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في "عيد الحب"

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

كتب أغنية &#34;قذرة&#34; من أجل الأقساط.. كاتب كلمات &#34;بشرة خير&#34; يعتزل

كتب أغنية "قذرة" من أجل الأقساط.. كاتب كلمات "بشرة خير" يعتزل

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

انتحار مقدمة البرامج &#34;كارولين فلاك&#34; داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

انتحار مقدمة البرامج "كارولين فلاك" داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

&#34;الجرأة عنوان الحرية&#34;.. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

"الجرأة عنوان الحرية".. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في &#34;تهريب الآثار&#34;

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في "تهريب الآثار"

عربي

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق