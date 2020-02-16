شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام
شعار نقابة الصحفيين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة، اليوم، احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء إعدادهم تقريراً عن إغلاق قوات الاحتلال لقرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وذكرت النقابة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الطاقم تكون من الزميلين المراسلة حنين الحلو والمصور محمد راضي، ويعملان في تلفزيون فلسطين، وأن قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب عليهما قبل احتجازهما مع كاميراتهما.

وأكدت النقابة، أن ممارسات الاحتلال، تندرج في إطار تنفيذ سياسة تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من أداء واجبهم، ومن هنا نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب باستنكار الممارسات الإسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال لوقفها بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأشارت النقابة إلى أن الاحتلال، يصعد من اعتداءاته بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عملهم المهني، رغم معرفته بطبيعة عملهم.

وقالت النقابة: إنها ستتوجه برسالة إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، حول الاعتداء، لمطالبته باعتباره المرجعية الدولية، بالتدخل لدى دولة الاحتلال؛ لوقف اعتداءاتها على الصحفيين الفلسطينيين، وإبلاغ كافة النقابات المنضوية في الاتحاد بالانتهاكات الإسرائيلية، التي تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أخبار ذات صلة

ما هي أخر تطورات أزمة غاز الطهي في قطاع غزة؟

ما هي أخر تطورات أزمة غاز الطهي في قطاع غزة؟

نتنياهو: سنذهب لعملية عسكرية إذا لم يكن هناك بديل عنها

نتنياهو: سنذهب لعملية عسكرية إذا لم يكن هناك بديل عنها

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام

اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام

أبو جيش: مبادرة حكومية جديدة لدعم صمود المواطنين في الأغوار

أبو جيش: مبادرة حكومية جديدة لدعم صمود المواطنين في الأغوار

تعليق نقيب الصيادلة على سوء استخدام العقاقير الطبية التي تؤدي إلى الإدمان

تعليق نقيب الصيادلة على سوء استخدام العقاقير الطبية التي تؤدي إلى الإدمان

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

طالع كشف السفر للمواطنين عبر (معبر رفح) غداً

طالع كشف السفر للمواطنين عبر (معبر رفح) غداً

الأسير دويكات: هكذا اقتحم جنود الاحتلال بيتي وأرعبوا أطفالي

الأسير دويكات: هكذا اقتحم جنود الاحتلال بيتي وأرعبوا أطفالي

بيراوي: النشطاء الدوليون مُصممون على كسر الحصار البحري عن غزة رغم المعيقات

بيراوي: النشطاء الدوليون مُصممون على كسر الحصار البحري عن غزة رغم المعيقات

الاحتلال يَجرف أراضٍ بنابلس ويُداهم محلات تجارية ببيت لحم

الاحتلال يَجرف أراضٍ بنابلس ويُداهم محلات تجارية ببيت لحم

الأوقاف بغزة تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع

الأوقاف بغزة تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع

منوعات

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة &#34;اللومينول&#34;

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة "اللومينول"

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في &#34;عيد الحب&#34;

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في "عيد الحب"

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

كتب أغنية &#34;قذرة&#34; من أجل الأقساط.. كاتب كلمات &#34;بشرة خير&#34; يعتزل

كتب أغنية "قذرة" من أجل الأقساط.. كاتب كلمات "بشرة خير" يعتزل

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

انتحار مقدمة البرامج &#34;كارولين فلاك&#34; داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

انتحار مقدمة البرامج "كارولين فلاك" داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

&#34;الجرأة عنوان الحرية&#34;.. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

"الجرأة عنوان الحرية".. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في &#34;تهريب الآثار&#34;

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في "تهريب الآثار"

عربي

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق