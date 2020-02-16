شؤون فلسطينية

تعليق نقيب الصيادلة على سوء استخدام العقاقير الطبية التي تؤدي إلى الإدمان

تعليق نقيب الصيادلة على سوء استخدام العقاقير الطبية التي تؤدي إلى الإدمان
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
قال إيهاب دبابش، نقيب الصيادلة في قطاع غزة، أن المواد المخدرة، هي مواد عشبية، وأغلبها الآن كيميائي، وهذه العقاقير أو الأدوية، تساعد على تخفيف الألم، وتساعد في القضاء على الأمراض المستعصية أو المنتشرة في العالم.

وأضاف دبابش، عبر (دنيا الوطن TV): "إن سوء استخدام العقاقير الطبية، هو الذي يؤدي إلى الإدمان، والإدمان هو التعود على نوع معين من الأدوية، وأغلب العقاقير الطبية التي يكون مصدرها كيميائي، إذا تم تناولها بشكل مستمر، وفى أي وقت وبدون وصفات طبية، وبدون حذر، فيصبح الجسم متعوداً على هذه العقاقير، هذا ما يسمى إدمان".

وأشار الى أن أسباب الإدمان في مجتمعاتنا وخصوصاً في قطاع غزة، منها غياب الوعي لدى المواطنين بخطورة هذه العقاقير، منوهاً إلى أن الإدمان لا يكون فقط على العقاقير المخدرة بل ايضاً على العقاقير المسكنة للألم، مثل دواء المضاد للسعال وغيرها.

وأوضح دبابش، أن الحالة الإدمانية للجسم هي حالة نفسية وحالة فسيولوجية، وأغلب الأدوية التي يدمن عليها المواطن منها المضاد الحيوي والمسكنات، وأغلب مدمني هذه العقاقير المسكنة يكونون مدمنين على مادة النيكوتين.

وحذر دبابش من هذه العقاقير الإدمانية التي من الممكن أن تضر بصحة الإنسان، وقد تؤدي إلى الوفاء، وأن هذه الأدوية تضر وتقلقل من عمل وظائف الكبد والكلى، والإدمان في مراحله الأولى يكون على العقاقير المهدئة والمنومة، وبعد انقطاعها، يتوجه إلى المدمن إلى العقاقير المخدرة.

وأشار إلى أن معظم هذه العقاقير المخدرة، يتم تهريبها من خلال معابر الاحتلال، وفى الفترة الأخيرة وضعت الحكومة عقوبة وخيمة على المهربين، وشددت الرقابة على المهربين، ونحن في نقابة الصيالة، فعّالنا من قوانين العقوبات على الصيادلة، ومن يتم التعامل بمثل هذه الأدوية، سيتم تحوليه إلى مجلس تأديب.

وأشار دبابش، إلى أن وزارة الصحة، فعالت برتوكول الرقابة على الصيادلة، وأصدرت عدة قرارات منها: الأدوية المجدولة، التي لا تصرف إلا بروشتة طبية مثل الترمال، وتسمى الروشتة المكربلة، ونحن ساندنا هذا القرارات، منوهاً إلى أن هناك عدة معضلات ممكن نواجها من دخلاء المهنة، وهم ليسوا بصيادلة، ومن الممكن أن نسميهم بعض المستفيدين من بيع هذه العقاقير، ونحن نعمل على منعهم من تجارة هذه الأدوية مخدرة.

وقال دبابش: إن هناك رقابة صارمة من وزارة الصحة على هذه العقاقير، فمن يتعامل من الصيادلة بمثل هذه العقاقير، يتحول إلى مجلس تأديب، وأخذ عقوبة قد تصل إلى سحب عضويته النقابية أو إغلاق صيدليته.

وأضاف: "أن وزارة الصحة، أصدرت قراراً للشركات المستوردة، بتسجيل وفحص جميع الأدوية المستوردة في الوزارة، بحيث يأخذ ترخيص ببيعه في الصيدلة، ومنها الأدوية المصرية والأدوية الجنسية".

أخبار ذات صلة

ما هي أخر تطورات أزمة غاز الطهي في قطاع غزة؟

ما هي أخر تطورات أزمة غاز الطهي في قطاع غزة؟

نتنياهو: سنذهب لعملية عسكرية إذا لم يكن هناك بديل عنها

نتنياهو: سنذهب لعملية عسكرية إذا لم يكن هناك بديل عنها

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات

عريقات: الاستراتيجية الفلسطينية وراء إصدار قاعدة البيانات حول الشركات العاملة بالمستوطنات

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام

اشتية: يجب أن يكون هناك بديل حقيقي لمنع إفشال أمريكا لعملية السلام

أبو جيش: مبادرة حكومية جديدة لدعم صمود المواطنين في الأغوار

أبو جيش: مبادرة حكومية جديدة لدعم صمود المواطنين في الأغوار

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين بقرية دير نظام

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

طالع كشف السفر للمواطنين عبر (معبر رفح) غداً

طالع كشف السفر للمواطنين عبر (معبر رفح) غداً

الأسير دويكات: هكذا اقتحم جنود الاحتلال بيتي وأرعبوا أطفالي

الأسير دويكات: هكذا اقتحم جنود الاحتلال بيتي وأرعبوا أطفالي

بيراوي: النشطاء الدوليون مُصممون على كسر الحصار البحري عن غزة رغم المعيقات

بيراوي: النشطاء الدوليون مُصممون على كسر الحصار البحري عن غزة رغم المعيقات

الاحتلال يَجرف أراضٍ بنابلس ويُداهم محلات تجارية ببيت لحم

الاحتلال يَجرف أراضٍ بنابلس ويُداهم محلات تجارية ببيت لحم

الأوقاف بغزة تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع

الأوقاف بغزة تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع

منوعات

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة &#34;اللومينول&#34;

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة "اللومينول"

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في &#34;عيد الحب&#34;

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في "عيد الحب"

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

الجمهور ينبش فيديو قديم يكشف هوية حبيب شام الذهبي ابنة أصالة

كتب أغنية &#34;قذرة&#34; من أجل الأقساط.. كاتب كلمات &#34;بشرة خير&#34; يعتزل

كتب أغنية "قذرة" من أجل الأقساط.. كاتب كلمات "بشرة خير" يعتزل

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

معجبة تحتضن راغب علامة بطريقة غريبة

انتحار مقدمة البرامج &#34;كارولين فلاك&#34; داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

انتحار مقدمة البرامج "كارولين فلاك" داخل منزلها.. شاهد آخر ما نشرته

&#34;الجرأة عنوان الحرية&#34;.. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

"الجرأة عنوان الحرية".. يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في &#34;تهريب الآثار&#34;

السجن المشدد 30 عاماً للفنان المصري بطرس غالي في "تهريب الآثار"

عربي

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق