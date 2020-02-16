شؤون فلسطينية

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)

أبو هولي يُعلن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق بمدراس (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية الرئيس محمود عباس، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق في مدارس وكالة الغوث الدولية (اونروا) في المحافظات الجنوبية من خلال اللجان الشعبية في المخيمات تحت شعار "لا بديل عن العودة الا العودة فلتسقط صفقة القرن".

وأوضح أبو هولي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أن منحة الطالب المتفوق ستشمل المستويات التعليمة من الخامس إلى التاسع، لافتاً إلى أن المنحة ستشمل عشرة آلاف طالب وطالبة حصلوا على المرتبة الأولى لكل الشعب الصفية المنبثقة عن المستويات الدراسية.

وأضاف: "المنحة ستشمل الأوائل التي بين اعلى معدل واقل معدل للطلبة الحائزين على المرتبة الأولى لكافة الشعب للصفوف الدراسية في كل مدرسة علاوة على ان المنحة ستشمل الاول مكرر في كل شعبة من المستوى الدراسي".

وأشار أبو هولي، إلى أن أسماء الطلبة الأوائل تم ترشيحهم من مدارس وكالة الغوث الدولية في المحافظات الجنوبية من خلال  مدير دائرة التعليم بالأونروا إلى دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة وفق المعايير المحددة للمنحة.

وبين أن الطلبة بإمكانهم استلام شهادة التقدير والمنحة المالية من خلال مقرات اللجان الشعبية كل في مخيمه اعتباراً من غداً  17/2/2020 لافتا الى انه بإمكان الطلبة المتفوقين مراجعة اسمائهم من خلال موقع دائرة شؤون اللاجئين، والالتزان بالجدول الزمني لعملية التوزيع من خلال صفحات التواصل الاجتماعي للجان الشعبية.

وأكد أبو هولي، أن الدائرة تولي أهمية قصوى لبرنامج المنحة التي تنفذ للعام التاسع على التوالي لما له من تأثير مباشر على تفوق الطلبة وتعزيز روح المنافسة الايجابية ورفع مستوى التحصيل العلمي وتعزيز التنمية المستدامة التي تعد احد اولويات عملها داخل المخيمات.

ولفت إلى أن منحة الطالب المتفوق هو أقل ما يمكن أن تقدمه الدائرة للطلبة على جهودهم دعماً لهم لمواصلة حياتهم العلمية والعملية في تميز؛ لخلق جيل واع متعلم ومثقف قادر على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف حقوقه المشروعة وفي المقدمة منها حقه في العودة الى ارض أجداده وابائه الذين هجروا منها في العام 1948 طبقاً للقرار 194.

الجدير ذكره أن دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تواصل توزيع منحة الطالب المتفوق في مخيمات المحافظات الشمالية بذات الآلية والمعايير لسبعة آلاف طالب وطالبة متوفق في مدارس وكالة الغوث الدولية (الاونروا).

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