شؤون فلسطينية

برلماني مصري يُوضح أسباب إنشاء الجيش جدارًا أسمنتيًا مع قطاع غزة

برلماني مصري يُوضح أسباب إنشاء الجيش جدارًا أسمنتيًا مع قطاع غزة
الجدار الأسمنتي بين قطاع غزة ومصر
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عضو مجلس النواب المصري، سمير غطاس، أن الجدار الأسمنتي، الذي يتم بناؤه على الحدود ما بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية؛ هدفه القضاء على المشاكل الأمنية بعد أشهر من حرب الجيش المصري على الإرهاب.

وقال غطاس لـ"دنيا الوطن": "مؤخرًا استشهد عميد في الجيش المصري وقائد فرقة، وقبله عدد من الجنود والضباط، ومصر تريد سد فجوة تسرب بعض الأشخاص الذين يعملون لصالح تنظيم الدولة في سيناء، ووقف تهريب الأسلحة".

وأشار إلى أنه من الجانب السياسي، فإن القاهرة تقطع الطريق على من قال إنه سيتم توسيع قطاع غزة داخل سيناء المصرية، ضمن خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن).

وحول أسباب زيارة الوفد المصري لقطاع غزة، الأسبوع الماضي، وتوقيتها، وهل مرتبطة بحرب إسرائيلية على غزة، أوضح غطاس أن إسرائيل هددت، ومصر نقلت رسالة التهديد الإسرائيلية إلى حركة حماس والفصائل بغزة، ولكنه استدرك بالقول: "لا يوجد حرب بغزة".

وأكد أنه لا مصلحة لحماس وإسرائيل بحرب جديدة في غزة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يريد أن يُضيّع أصوات أخرى لصالح منافسه بيني غانتس زعيم حزب (أزرق- أبيض)، مشيرًا إلى أنه بعد يوم 3 آذار/ مارس المقبل ستتضح الأمور أكثر، وعندئذ فقط يمكن اندلاع مواجهات عسكرية.

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