شؤون فلسطينية

الاحتلال يَجرف أراضٍ بنابلس ويُداهم محلات تجارية ببيت لحم

الاحتلال يَجرف أراضٍ بنابلس ويُداهم محلات تجارية ببيت لحم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية بورين جنوب نابلس، كما داهمت قوات أخرى محلات تجارية في الخضر جنوب بيت لحم، واستجوبت أصحابها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن آليات الاحتلال، تجرف منذ ساعات الصباح أراضٍ محاذية لمستوطنة (يتسهار) في منطقة عين الجنينة في جبل سلمان الفارسي في قرية بورين، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وأضاف دغلس، أن ريف نابلس الجنوبي، شهد في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في عملية تجريف أراضٍ، بهدف التوسع الاستيطاني.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المحلات التجارية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن عدداً من الدوريات العسكرية، اقتحمت البلدة، وتمركزت في البلدة القديمة، ومنطقة البوابة، وداهمت عدداً من المحال التجارية، واستجوبت أصحابها.

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