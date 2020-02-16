شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع

الأوقاف بغزة تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الفنية لمتابعة أعمال المقابر، التي شكلتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في قطاع غزة، اجتماعًا لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالمقابر على مستوى محافظات القطاع، ووضع دراسة وتصور لمعالجتها، بحضور ومشاركة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام الأملاك، أ. زياد أبو مساعد، ورئيس اللجنة، م. علاء النباهين.

وفي كلمة له، وصلت نسخة منها لـ "دنيا الوطن"، أكد الأغا، على ضرورة تحمل اللجنة المكلفة بهذا الملف مسؤوليتها تجاه المقابر, موضحًا أن وزارته بصدد وضع خطة إجرائية لوضع آليات تطوير للمقابر.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الوازرة لن تدخر جهدًا في تسهيل عمل لجنة متابعة ملف المقابر إداريًا وماليًا، مبينًا أن العمل بهذا الملف بحاجة إلى متابعة دورية، ووضع حد لكافة التعديات على القبور، داعيًا إلى بذل الجهد في سبيل إنجاح هذا الملف لإبراز المقابر بالمظهر اللائق لها، وفق الشريعة الإسلامية.

وكشف الأغا عن تشكيل لجنة حكومية، خرجت بجملة من التوصيات للوقوف عند مسؤولياتها، لافتًا إلى أن الأوقاف ستبذل أقصى ما بوسعها من أجل إنجاز هذا الملف.

من جهته، استعرض أبو مساعد جملة من المهام الملقاة على عاتق اللجنة الفنية لمتابعة أعمال المقابر، منوهًا إلى أن ملف المقابر على مستوى قطاع غزة، بحاجة لتضافر كافة الجهود، وتحديد المسؤوليات بالتنسيق الكامل مع مدراء المديريات للبدء بعملية المعالجة الفورية.

كما طالب بضرورة العمل الفوري على إطلاق حملة توعوية إعلامية ومجتمعية، حول حرمة المقابر ووجوب الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بها، إلى جانب وضع تصور لإزالة التعديات والاعتداءات عليها بالتنسيق مع المديريات، منوهًا إلى أن الأوقاف تتابع هذا الموضوع عن كثب، حتى تحقيق كامل هذا الملف الذي يحمل بعداً دينياً وأخلاقياً.





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