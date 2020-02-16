الاحتلال يُواصل ملاحقة رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقة رعاة الماشية والمزارعين في الأغوار الشمالية، ضمن حملات التضييق على المواطن الفلسطيني في الأغوار.



وأفادت مصادر حقوقية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحقت، اليوم الأحد، رعاة الماشية في منطقة "البرج" في الأغوار الشمالية، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وأوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن قوات الاحتلال لاحقت مجموعة من الرعاة، خلال رعيهم الماشية في منطقة البرج، علماً أنها لاحقت واحتجزت مجموعة رعاة في المنطقة ذاتها قبل يومين.



وتنتهج قوات الاحتلال أسلوب ملاحقة الرعاة وطردهم من المراعي في غالبية مناطق الأغوار؛ للتضييق عليهم، ضمن مخططاتها لتهجير الفلسطينيين من الأغوار الفلسطينية.