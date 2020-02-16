نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة بينهم فتية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، (11) مواطناً من الضفة، بينهم فتية من بيت لحم والخليل والقدس.



وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن ثلاثة شبان بالإضافة إلى فتى جرى اعتقالهم من بيت لحم وهم: وطارق حلمي ديرية (18 عاماً)، وموسى حاتم ديرية (17 عاماً)، وأمير محمد ديرية (18 عاماً) وجميعهم من بلدة بيت فجار، بالإضافة إلى أحمد محمد الزير (19 عاماً)".



فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من الخليل وهم: رأفت يوسف عمرو (24 عاماً)، ومحمد يونس كوازبة، وفتى آخر جرى اعتقاله بالقرب من الحرم الإبراهيمي، وهو أنس عامر الداربيع (17 عاماً)، يُضاف إلى المعتقلين براء رياض أبو عابد من بلدة يعبد قضاء جنين.



ومن بلدة سلوان في القدس اعتقل الاحتلال ثلاثة فتية وهم: سنان عواد (17 عاماً)، وعبد الله طه (17 عاماً)، وعرابي غيث (14 عاماً).



يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت خلال اليوميين الماضيين (19) مواطناً من الضفة بينهم أطفال، غالبيتهم من الخليل.