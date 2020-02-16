التحضير لتشكيل فريق وطني ومحامين دوليين لملاحقة شركات المستوطنات





وأشار إلى أن ثلاث قضايا من جرائم الحرب التي انتهكتها إسرائيل ضد شعبنا، وصلت للغرفة التمهيدية للمحكمة، موضحاً أن ذلك يعني أن المحكمة، نفذت سبعين بالمئة من عملها بخصوص تلك القضايا، وأن القرارات بخصوصها في طريقها للتنفيذ.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير العدل محمد شلالدة، أنه جاري التحضير لتشكيل فريق وطني، بالتعاون ما بين وزارتي العدل والخارجية والمغتربين ومحامين دوليين؛ لدراسة وملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين من مختلف الجنسيات وتقديمه للمحاسبة وذلك حسب الأولوية، باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب بحق أبناء شعبنا.ودعا شلالدة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، لضرورة توفر تشريعات عربية وإسلامية وفلسطينية تنص على المساءلة والمحاسبة لمرتكبي تلك الجرائم بدلاً من الرجوع للقوانين الأوروبية؛ لتسريع ملاحقتها ومساءلتها.وأكد شلالدة على أهمية تكريس الجهود في أسرع وقت ممكن لتقديم هذه الشركات، ضمن لائحة الاتهام، وتحميل المسؤولية للدول التي رخصت لها العمل، كونها تنتهك القانونين الدولي والإنساني.من جهة أخرى، أضاف شلالدة، أن تصريحات بعض الدول أو الرؤساء بخصوص تأثير بعض الدول على قرارات عمل محكمة الجنايات قال: إن هذه التصريحات لا تؤثر من قريب أو بعيد على عمل المحكمة، كونها جهازاً قضائياً مستقلاً ونزيهاً، وجاء بموجب قانون روما.