تقرير: ردّ إسرائيل على "القائمة السوداء" المتعلقة بالمستوطنات.. الضم قائم فعلاً!



الضم حدث فعلاً



أشارت عدة تحليلات صحافية إلى أن تأييد إسرائيل الكاسح لمشروع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما انعكس في ردات الفعل المذكورة أعلاه على نشر قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يثبت، مرة أخرى، أن الضم الذي يتحدث الجميع عنه الآن حدث بالفعل منذ زمن بعيد، وذلك من دون أي تصويت دراماتيكي في الكنيست أو إجراء استفتاء عام ومن دون أي هدايا من إدارة دونالد ترامب، وأكدت أن ما يبرهن على ذلك هو وقوف الحكومة والمعارضة في إسرائيل بشكل واضح إلى جانب المستوطنات في الضفة الغربية.



وتوقفت المراسلة السياسية لصحيفة "هآرتس" نوعا لنداو عند موقف رئيس الدولة ريفلين الذي قارن بين نشر القائمة عن الشركات التي تعمل في المستوطنات غير القانونية حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبين ما حدث في الهولوكوست على الرغم من أن هذه القائمة لا تشمل عقوبات أو مقاطعة فعلية وبالتأكيد لا يوجد فيها أي غرف للغاز.



ولفتت لنداو أيضاً إلى أن تأييد ضم المستوطنات بالفعل كان واضحاً أيضاً في أوساط المعارضة في إسرائيل، كما عبّر عن ذلك كل من بيني غانتس ويائير لبيد من "أزرق أبيض"، ولكنها في الوقت ذاته شدّدت على أن بيان الإدانة الأكثر مفاجأة كان برأيها البيان الصادر عن رئيس قائمة اليسار ظاهرياً والمؤلفة من تحالف أحزاب العمل و"غيشر" وميرتس، عضو الكنيست عمير بيرتس، فهذا البيان كان بمثابة شهادة الوفاة الرسمية لليسار الصهيوني أمام الضم الذي حدث في الوقت الذي ما زال يدين فيه باليد الأخرى الضم الذي لم يحدث.



وذكرت لنداو أنه في الأسابيع الأخيرة وفي أعقاب نشر خطة ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن" بدأت حملات صاخبة لنشطاء من اليمين ومن اليسار مع الضم الرسمي للمستوطنات وضده، غير أن ما جرى بموازاة نشر قائمة مجلس حقوق الإنسان أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا النقاش فارغ من أي مضمون وهو على الرموز فقط، فالضم حدث بالفعل، وهو يحدث كل يوم ولكن فقط قانونياً ما زالوا يتصارعون عليه.





ونوهت بأن إسرائيل تتعامل فعلياً مع المستوطنات في الضفة الغربيّة وكأنها جزء لا ينفصل عن دولة إسرائيل منذ فترة طويلة، حتى من دون دعم دونالد ترامب وسفيره ديفيد فريدمان.

وتشمل النشاطات الأخرى التي تسببت بإدخال الشركات إلى القائمة استخدام الموارد الطبيعية للضفة الغربية وخاصة المياه والأرض، وتلويث القرى الفلسطينية، والسيطرة على الأسواق المالية والاقتصادية الفلسطينية، فضلاً عن الممارسات التي تضر بالمؤسسات الفلسطينية بما في ذلك من خلال القيود المفروضة على الحركة والقيود الإدارية والقانونية.وحاولت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ ذلك الوقت منع نشر القائمة السوداء، وعارضت دول أخرى كثيرة نشرها. وقال مسؤولون دبلوماسيون إسرائيليون إنهم تلقوا إشعاراً قبل ساعة واحدة فقط من إصدار القائمة. وأضافوا أن باشليت رفضت باستمرار مقابلة الدبلوماسيين الإسرائيليين لمناقشة القائمة السوداء.وقالت باشليت إنها تدرك أن هذه القضية كانت وستظل مثيرة للجدل إلى حد كبير. وأضافت: "ومع ذلك، بعد عملية مراجعة شاملة ودقيقة، نشعر بالارتياح لأن هذا التقرير القائم على الحقائق يعكس الاعتبار الجاد الذي أولي لهذه المهمة غير المسبوقة والمعقدة للغاية، ولأنه يستجيب بشكل مناسب لطلب مجلس حقوق الإنسان الوارد في قرار سابق".وجاء نشر هذه القائمة بعد ثلاثة أشهر من إصدار محكمة العدل الأوروبية قراراً ينص على أن نظام وضع العلامات على المنتجات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية مُلزم قانونياً.